सूने मकानों को निशाना बनाने वाले दो शातिर नकबजन गिरफ्तार, सोने चांदी के आभुषण बरामद

सिरसी रोड़ पर दिनदहाड़े सूने मकानों में चोरी ( theft in jaipur ) और नकबजनी के दो शातिर आरोपियों को बुधवार को पुलिस ने गिरफ्तार ( Two accused of theft arrested ) कर लिया। उनके कब्जे से चोरी के आभुषण बरामद करने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। ( jaipur crime news )