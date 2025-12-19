देर रात नगरपरिषद की जमीन पर कब्जे का प्रयास, सुबह हुआ विफल

जैसलमेर के बाड़मेर मार्ग पर खसरा नंबर 478 की 11 बीघा नगरपरिषद की जमीन पर फिर से कब्जा करने का प्रयास किए जाने से शुक्रवार को विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। शुक्रवार को इस जमीन की मौका रिपोर्ट करने के लिए वक्फ न्यायाधिकरण जयपुर की ओर से नियुक्त किए गए मौका कमिश्रर का आगमन पूर्व निर्धारित था। उससे पहले गुरु-शुक्रवार मध्यरात्रि को उक्त जमीन पर नगरपरिषद की सम्पत्ति संबंधी बोर्ड को हटाया गया और पत्थर गाड़ दिए और कई जगहों पर जिला वक्फ बोर्ड के बोर्ड लगा दिए गए।