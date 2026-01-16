सरकार आते ही नौकरी छुड़वा देंगे, कार्यकर्ता बना देंगे : अब्दुला फकीर

एसआइआर में अनियमितताओं के आरोप को लेकर कांग्रेस की ओर से शुक्रवार को ज्ञापन दिया गया। इस दौरान पोकरण में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस नेता व पूर्व जिला प्रमुख अब्दुला फकीर ने सरकारी कर्मचारियों को ही चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता व ईमानदारी से काम करते है तो कांग्रेस पीठ थप-थपाएगी। यदि मतदाता सूचियों से सही नाम हटाने का प्रयास किया गया तो आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं व वर्ग विशेष को टारगेट कर नाम काटने की साजिश रची गई है। यह साजिश पोकरण विधायक कार्यालय में बैठकर रची गई और फर्जी कागजात तैयार किए गए। उन्होंने कहा कि मतदान से वंचित करने के लिए रची जा रही साजिश को वे नाकाम करेंगे।