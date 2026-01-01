जासूसी के आरोप में ई-मित्र संचालक गिरफ्तार, जयपुर में पूछताछ के बाद कार्रवाई

जानकारी के अनुसार पूछताछ व जांच में सामने आया कि आरोपी ने अपनी सिम पर आए ओटीपी पाकिस्तानी हेंडलर्स को साझा कर दिया, इसके बाद उसका वॉट्सऐप पाकिस्तानी हैंडलर्स चला रहे थे। उसने खुफिया जानकारियां दी। जांच में सामने आया कि आरोपी को पाकिस्तानी हेंडलर्स ने पैसों में खरीदा और इसके चलते उसने भारतीय सेना के मूवमेंट सहित अन्य खुफिया जानकारियां साझा की। बताया जाता है कि राजस्थान इंटेलिजेंस की टीम जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों की गतिविधियों पर नजर रख रही थी, को पोकरण के नेड़ान निवासी झबराराम की गतिविधियों पर संदेह हुआ।