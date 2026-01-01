धोरों की नगरी में पहुंचे गोरे, मरु-संस्कृति के रंग में रंगे विदेशी मेहमान

फ्रांस से आई पर्यटक एना मार्टिन ने कहा कि जैसलमेर का किला और यहां की पीली पत्थर की वास्तुकला अद्भुत है। ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर सोने से बना हो। लोक कलाकारों का संगीत दिल को छू लेने वाला है।

इटली की रोसी ऊंट सफारी से खासे उत्साहित दिखी। उन्होंने बताया कि रेगिस्तान में सूर्यास्त देखना मेरे जीवन के सबसे सुंदर अनुभवों में से एक है। यहां की शांति और खुला आसमान मन को सुकून देता है।

इटली की ही पर्यटक सोफिया क्लाइन ने स्थानीय लोगों के व्यवहार की सराहना की। उन्होंने कहा कि यहां के लोग बहुत विनम्र और मेहमाननवाज हैं। हमने जीप सफारी के दौरान गांव में पारंपरिक भोजन किया, जो बेहद स्वादिष्ट था। यह सांस्कृतिक जुड़ाव खास लगा।

ऑस्ट्रेलिया से आए डेनियल ब्राउन ने मरु उत्सव शैली के कार्यक्रम को यादगार बताया। उनके अनुसार, लोकनृत्य और कालबेलिया प्रस्तुति ऊर्जा से भरपूर थी। कलाकारों की वेशभूषा और उनके बीच तालमेल शानदार है।

स्पेन के जॉनसन ने पटवों की हवेली और नाथमल की हवेली की नक्काशी को बेमिसाल बताया। उन्होंने कहा, इतनी बारीक कारीगरी मैंने पहले कहीं नहीं देखी। यह जीवित इतिहास जैसा अनुभव है।