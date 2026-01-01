शहीदों के जीवन से प्रेरणा लेने का संकल्प, अर्पित किए श्रद्धा सुमन

इस मौके पर राष्ट्रपिता गांधी की प्रतिमा और शहीद सूबेदार रायअली खां ऊजला, शहीद फतेह खां सांकड़ा, अगरसिंह भैंसड़ा, उत्तमसिंह मेहराजोत, किशोरसिंह विरमदेवरा, उदयसिंह सोढ़ा धायसर, रमणलाल रामगढ़, कानसिंह सोलंकी, अर्जुनसिंह बडोड़ा गांव, सुखराम विश्नोई धोलिया, नरपतसिंह राठौड़ लोंगासर, राजेन्द्रसिंह मोहनगढ़, गुमानसिंह सोलंकी जोगा सहित शहीदों, स्वतंत्रता सेनानी गोविंदसिंह छायण, आत्माराम गर्ग की तस्वीर पर माल्यार्पण कर और दो मिनट का मौन रखकर देश के तमाम नाम गुमनाम शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए सर्वोदयी कार्यकर्ता मनोहर जोशी ने कहा कि भावीपीढ़ी को शहीदों के बताए त्याग, तपस्या, शौर्य व बलिदान के मार्ग पर चलकर राष्ट्र की एकता, अखंडता, लोकतंत्र की मजबूती, सीमाओं की रक्षा व सर्वस्व बलिदान करने के लिए हरसमय तैयार रहना चाहिए। उन्होंने गांधी के बताए सत्य व अहिंसा के मार्ग पर चलकर देश में धर्म निरपेक्ष सिद्धांतों, सामाजिक समरसता, आपसी सद्भाव को मजबूत करने, राष्ट्र एवं लोकतंत्र की रक्षा के लिए सर्वस्व बलिदान करने का संकल्प दिलाया।