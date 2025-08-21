डिग्गी में डूबने से विवाहिता की मौत, पीहर पक्ष ने हत्या का लगाया आरोप

मोहनगढ़ क्षेत्र के दो एसएलएम में बुधवार को दिन में एक विवाहिता की डूबने से मौत हो गई। बुधवार रात्रि पीहर पक्ष को विवाहिता की डूबने से मौत होने की सूचना दी। डिग्गी से शव को निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केद्र लाया गया। सूचना मिलने पर थानाधिकारी नाथूसिंह मय जाब्ता अस्पताल पहुंचे। पीहर पक्ष के पहुंचने के बाद माहौल गरमा गया। पीहर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर विवाहिता को जान से मारकर डिग्गी में फैंकने का आरोप लगाया। इस संबंध में मृतका के पिता बसरूराम ने महिला पुलिस थाने में लिखित में रिपोर्ट पेश कर बताया कि उसकी पुत्री हंसा (25) का विवाह 7 जुलाई 2019 को बांकलसर के दो एसएलएम निवासी नरेश पुत्र किरताराम के साथ हुआ था। करीब एक साल बाद से ही ससुराल पक्ष ने दहेज को लेकर प्रताडित करना शुरू कर दिया। वे आए दिन मारपीट करते थे। उसकी पुत्री के ससुराल में पति नरेश पुत्र किरताराम, सास समदा पत्नी किरताराम, ससुर किरता, जेठानी बबरी पत्नी धरमाराम, जेठ धरमा पुत्र किरताराम, जेठ नन्दूराम, मनीषा पत्नी नन्दूराम सहित परिवार के अन्य सदस्य हर रोज दहेज के लिए प्रताड़ित व मारपीट करते थे। इसी को लेकर बुधवार को भी उसकी पुत्री के साथ मारपीट की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि उसे खेत में बनी डिग्गी में डाल दिया गया। मृतका के पिता ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने व मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करने की मांग की गई। पीहर पक्ष की मांग के आधार पर मेडिकल बोर्ड से पोस्ट मार्टम करवाया गया। आवश्यक कार्यवाही के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।