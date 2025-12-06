द बॉर्डर अल्ट्रा मैराथन में उत्साह के साथ भागे धावक

मैराथन दौड़ के लिए बनाए गए डिहाइड्रेशन सेंटर पर 5 एम्बुलेंस तैनात हैं, जिनमें डॉक्टर और पूरा मेडिकल स्टाफ मौजूद है। साथ ही पोर्टेबल इमरजेंसी मशीनें भी रखी गई। वहां मेडिकल टीम धावकों का ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल और हार्ट रेट भी चेक कर रही थी। धावकों को फस्र्ट-एड, आइस पैक, दर्द से राहत देने वाली दवा दी गई। आयोजकों की पूरी टीम हर धावक पर नजर रख रही थी। दौड़ के दौरान प्रत्येक 10 किमी पर सेंटर, एम्बुलेंस, मेडिकल टीम और पुलिस सुरक्षा उपलब्ध करवाई गई। यह मैराथन रविवार को लोंगेवाला में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ संपन्न होगी। जैसलमेर से लौद्रवा गांव के पास हाइड्रेशन-डिहाइड्रेशन सेंटर पर धावक पहुंच रहे हैं। वहां उन्हें पानी, फ्रूट्स, प्रोटीन, एनर्जी ड्रिंक्स, इलेक्ट्रोलाइट और विटामिन दिए गए। हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन सेंटर पर चिप्स, एनर्जी बार और स्नैक्स भी रखे गए ताकि अगर धावकों को भूख लगे तो वे कुछ हल्का खाकर तुरंत एनर्जी ले सकें। रेस के संयोजक विश्वास सिंधु ने बताया कि यह भारत की सबसे बड़ी अल्ट्रा मैराथन है। यहां का वातावरण ऐसा है कि इसे पूरा करने के लिए काफी परेशानी होती है। आर्मी और स्थानीय मेडिकल प्रशासन की ओर से मेडिकल सुविधाएं दी गई।