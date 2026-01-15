खुहड़ी के धोरों पर सजेगी जग-विख्यात मरु महोत्सव की अंतिम शाम

मरु महोत्सव का समापन कार्यक्रम सम की बजाए खुहड़ी किए जाने से एक तरफ सम क्षेत्र के रिसोर्ट आदि व्यवसायियों में मायूसी है, वहीं खुहड़ी में पर्यटन से जुड़े लोगों में खुशी का वातावरण है। सम क्षेत्र के व्यवसायियों ने इस संबंध में प्रशासन से गुहार भी लगाई थी। दूसरी तरफ इसे खुहड़ी को प्रोत्साहित किए जाने के कदम के तौर पर देखा जा रहा है। स्थानीय पर्यटन व्यवसायियों का मानना है कि इस बदलाव से खुहड़ी क्षेत्र के रिसॉट्र्स, कैंप्स और स्थानीय लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। लंबे समय से यह मांग उठ रही थी कि मरु-महोत्सव जैसे बड़े आयोजन को केवल सम तक सीमित न रखा जाए। अब खुहड़ी को भी मुख्य मंच मिलने से क्षेत्र के पर्यटन को नई गति मिलेगी।