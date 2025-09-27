ज्वाला का साक्षात रूप है पोकरण का मां जाज्वला मैया मंदिर

शक्ति और भक्ति के केन्द्र पोकरण ने एक तरफ परमाणु परीक्षण को लेकर विश्व में पहचान कायम की है, दूसरी तरफ यहां स्थित विभिन्न ऐतिहासिक मंदिरों के चलते आध्यात्मिक व देविक शक्ति को लेकर यहां कई ऐसे आस्था केन्द्रों का निर्माण हुआ है, जो देश के किसी भी क्षेत्र में नहीं है। ऐसा ही एक मां जाज्वला देवी का मंदिर कस्बे के फलसूंड रोड पर स्थित है। जिसकी पश्चिमी व उत्तरी राजस्थान की मरुभूमि में एक अलग पहचान है। पुष्करणा ब्राह्मण समाज के वेद व्यास व भारद्वाज ऋषि के वंशज व्यास जाति की कुलदेवी मां जाज्वला का मंदिर कस्बे के पूर्व दिशा की ओर आबादी क्षेत्र के निकट व फलसूंड-बाड़मेर रोड पर स्थित है। यह मंदिर स्थानीय ही नहीं जैसलमेर, जोधपुर, फलोदी, बीकानेर व नागौर क्षेत्र में निवास कर रहे व्यास जाति के लिए सबसे बड़ा आस्था का केन्द्र है। यहां सुबह शाम वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ घंटे घडिय़ालों, कीर्तन व आरती के स्वर सुनाई देते हैं।