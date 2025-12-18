एमपी के इस जिले में पकड़ाई 12 करोड़ की एमडी ड्रग्स, नारकोटिक्स की बड़ी कार्रवाई

MP News: मध्यप्रदेश के रतलाम जिले के जावरा में नीमच नारकोटिक्स विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 किलो एमडी ड्रग्स पकड़ी है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस ड्रग्स की कीमत 12 करोड़ रुपए बताई जा रही है । नारकोटिक्स नीमच की टीम ने मुखबिर से मिली सूचना पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। और माननखेडा टोल टैक्स के पास एक कर को रोका है। जिससे नारकोटिक्स की टीम में 12 किलो एमडी ड्रग्स बरामद की है। नशे की यह खेप राजस्थान के प्रतापगढ़ से गुजरात ले जाए जा रही थी।