18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जावरा

एमपी के इस जिले में पकड़ाई 12 करोड़ की एमडी ड्रग्स, नारकोटिक्स की बड़ी कार्रवाई

MP News: मध्यप्रदेश के रतलाम जिले के जावरा में नारकोटिक्स की टीम ने कार्रवाई करते हुए 12 किलो एमडी ड्रग्स पकड़ी है।

less than 1 minute read
Google source verification

जावरा

image

Himanshu Singh

Dec 18, 2025

MP News: मध्यप्रदेश के रतलाम जिले के जावरा में नीमच नारकोटिक्स विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 किलो एमडी ड्रग्स पकड़ी है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस ड्रग्स की कीमत 12 करोड़ रुपए बताई जा रही है । नारकोटिक्स नीमच की टीम ने मुखबिर से मिली सूचना पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। और माननखेडा टोल टैक्स के पास एक कर को रोका है। जिससे नारकोटिक्स की टीम में 12 किलो एमडी ड्रग्स बरामद की है। नशे की यह खेप राजस्थान के प्रतापगढ़ से गुजरात ले जाए जा रही थी।

नारकोटिक्स ने एक तस्कर को पकड़ा है जिससे लगातार पूछताछ जारी है। आखिर एमडी ड्रग्स की तस्करी के पीछे कौन सा गिरोह लगातार काम कर रहा है? और गिरोह का मास्टरमाइंड कौन है? दरअसल एमडी ड्रग आज के जमाने का सिंथेटिक ड्रग है जो क्लब, पबों में युवाओं की पहली पसंद बताया जाता है। जिसे ऊंचे दामों पर बेचकर ये ड्रग्स माफिया करोड़ों रुपए धंधा करते हैं।

खबर अपडेट की जा रही है...

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

18 Dec 2025 04:03 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jaora / एमपी के इस जिले में पकड़ाई 12 करोड़ की एमडी ड्रग्स, नारकोटिक्स की बड़ी कार्रवाई

बड़ी खबरें

View All

जावरा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

जावरा में फेरिक सल्फेट की फैक्ट्री से रिसी गैस, भागे लोग, मची अफरातफरी, पीड़ितों को भेजा अस्पताल

Gas leaked from ferric sulfate factory in Jaora
जावरा

शॉर्टसर्किट से फर्नीचर दुकान में लगी आग, लाखों रुपए जलकर खाक

massive__fire_in_jaora_ratlam_news.jpg
जावरा

Wedding Ceremony: शादी में लंच के बाद कई गांवों के लोग बीमार, 100 से अधिक अस्पताल पहुंचे

ratlam.png
जावरा

MP Election 2023: जावरा में बोले सीएम- किसानों व व्यापारियों को चैकिंग के नाम पर तंग किया तो मैं ठीक कर दूंगा

ratlam_cm_shivraj_singh_chauhan_chunavi_sabha.jpg
जावरा

रतलाम जिले के जावरा में प्रशासन की बड़ी कार्यवाही. देखें वीडियो

ratlam.jpg
रतलाम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.