जावरा में फेरिक सल्फेट की फैक्ट्री से रिसी गैस, भागे लोग, मची अफरातफरी

Jaora- मध्यप्रदेश में फेरिक सल्फेट बनानेवाली एक फैक्ट्री से गैस रिस गई। इसकी चपेट में आए लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। इससे मौके पर अफरातफरी मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे। रतलाम जिले के जावरा में यह हादसा हुआ। शनिवार शाम को फैक्ट्री में गैस लीकेज होने की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पंहुचे। रेडक्रॉस व सिविल अस्पताल की एंबुलेंस भी घटनास्थल पर पहुंच गई। कई कर्मचारियों को सांस लेने में तकलीफ के चलते नर्सिंग होम व सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है जिनका उपचार जारी है।