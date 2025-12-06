6 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जावरा

जावरा में फेरिक सल्फेट की फैक्ट्री से रिसी गैस, भागे लोग, मची अफरातफरी

Jaora- जावरा में गैस रिसने की सूचना पर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे, लोग इधर उधर भागने लगे

less than 1 minute read
Google source verification

जावरा

image

deepak deewan

Dec 06, 2025

Gas leaked from ferric sulfate factory in Jaora

जावरा में गैस रिसने की सूचना पर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे

Jaora- मध्यप्रदेश में फेरिक सल्फेट बनानेवाली एक फैक्ट्री से गैस रिस गई। इसकी चपेट में आए लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। इससे मौके पर अफरातफरी मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे। रतलाम जिले के जावरा में यह हादसा हुआ। शनिवार शाम को फैक्ट्री में गैस लीकेज होने की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पंहुचे। रेडक्रॉस व सिविल अस्पताल की एंबुलेंस भी घटनास्थल पर पहुंच गई। कई कर्मचारियों को सांस लेने में तकलीफ के चलते नर्सिंग होम व सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है जिनका उपचार जारी है।

जावरा में रतलाम नाका स्थित औद्योगिक क्षेत्र में फेरिक सल्फेट बनाने वाली फैक्ट्री में गैस लीकेज हो गई। बताया जा रहा है कि पुराना गैस सिलेंडर लीकेज होने के चलते यह हादसा हुआ है। फैक्ट्री रतलाम निवासी किसी खान साहब की बताई जा रही है।

गैस रिसने से क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। मजदूर इधर-उधर भागने लगे। सुरक्षा की दृष्टि से इंडस्ट्रीयल एरिया के आसपास की करीब 10 फैक्ट्रियों के मजदूरों की छुट्टी कर दी गई। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि जिस फैक्ट्री में यह हादसा हुआ है वहां कोई भी जिम्मेदार मौजूद नहीं था।

प्रशासन ने मामले की जांच की बात कही

फैक्ट्री में गैस रिसाव की खबर लगते ही पुलिस, प्रशासन के अधिकारी मौके पर पंहुचे। रेडक्रॉस व सिविल अस्पताल की एंबुलेंस बुलाई गई जिनमें प्रभावित कर्मचारियों को अस्पताल पहुंचाया गया। गैस की चपेट में आए लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। प्रशासन ने मामले की जांच की बात कही है। एसडीएम सुनील जायसवाल, नगर पुलिस अधीक्षक युवराज सिंह चौहान, औद्योगिक थाना प्रभारी विक्रम सिंह चौहान के साथ ही विधायक डॉ. राजेंद्र पांडे भी मौके पर पहुंच गए थे।

ये भी पढ़ें

जिस परिवार में बेटी ब्याही, बेटे के लिए वहीं से बहू भी ला रहे सीएम मोहन यादव
भोपाल
CM Dr. Mohan Yadav's son will get married in Ujjain

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

06 Dec 2025 07:44 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jaora / जावरा में फेरिक सल्फेट की फैक्ट्री से रिसी गैस, भागे लोग, मची अफरातफरी

बड़ी खबरें

View All

जावरा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

शॉर्टसर्किट से फर्नीचर दुकान में लगी आग, लाखों रुपए जलकर खाक

massive__fire_in_jaora_ratlam_news.jpg
जावरा

Wedding Ceremony: शादी में लंच के बाद कई गांवों के लोग बीमार, 100 से अधिक अस्पताल पहुंचे

ratlam.png
जावरा

MP Election 2023: जावरा में बोले सीएम- किसानों व व्यापारियों को चैकिंग के नाम पर तंग किया तो मैं ठीक कर दूंगा

ratlam_cm_shivraj_singh_chauhan_chunavi_sabha.jpg
जावरा

रतलाम जिले के जावरा में प्रशासन की बड़ी कार्यवाही. देखें वीडियो

ratlam.jpg
रतलाम

#Ratlam Railway Station जाना हुआ वन वे, अब बदले मार्ग से जाना होगा, VIDEO

ratlam railway station news in hindi
जावरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.