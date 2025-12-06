जावरा में फेरिक सल्फेट की फैक्ट्री से रिसी गैस, भागे लोग, मची अफरातफरी

जावरा में गैस रिसने की सूचना पर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे
Jaora- मध्यप्रदेश में फेरिक सल्फेट बनानेवाली एक फैक्ट्री से गैस रिस गई। इसकी चपेट में आए लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। इससे मौके पर अफरातफरी मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे। रतलाम जिले के जावरा में यह हादसा हुआ। शनिवार शाम को फैक्ट्री में गैस लीकेज होने की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पंहुचे। रेडक्रॉस व सिविल अस्पताल की एंबुलेंस भी घटनास्थल पर पहुंच गई। कई कर्मचारियों को सांस लेने में तकलीफ के चलते नर्सिंग होम व सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है जिनका उपचार जारी है।
जावरा में रतलाम नाका स्थित औद्योगिक क्षेत्र में फेरिक सल्फेट बनाने वाली फैक्ट्री में गैस लीकेज हो गई। बताया जा रहा है कि पुराना गैस सिलेंडर लीकेज होने के चलते यह हादसा हुआ है। फैक्ट्री रतलाम निवासी किसी खान साहब की बताई जा रही है।
गैस रिसने से क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। मजदूर इधर-उधर भागने लगे। सुरक्षा की दृष्टि से इंडस्ट्रीयल एरिया के आसपास की करीब 10 फैक्ट्रियों के मजदूरों की छुट्टी कर दी गई। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि जिस फैक्ट्री में यह हादसा हुआ है वहां कोई भी जिम्मेदार मौजूद नहीं था।
फैक्ट्री में गैस रिसाव की खबर लगते ही पुलिस, प्रशासन के अधिकारी मौके पर पंहुचे। रेडक्रॉस व सिविल अस्पताल की एंबुलेंस बुलाई गई जिनमें प्रभावित कर्मचारियों को अस्पताल पहुंचाया गया। गैस की चपेट में आए लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। प्रशासन ने मामले की जांच की बात कही है। एसडीएम सुनील जायसवाल, नगर पुलिस अधीक्षक युवराज सिंह चौहान, औद्योगिक थाना प्रभारी विक्रम सिंह चौहान के साथ ही विधायक डॉ. राजेंद्र पांडे भी मौके पर पहुंच गए थे।
