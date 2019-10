दिग्विजय का इमोशनल कार्ड, कहा- हमारे रिटायरमेंट की उम्र हो गई, कांतिलाल का आखिरी चुनाव है इसलिए जिता दीजिए

झाबुआ. मध्यप्रदेश की झाबुआ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के प्रचार के लिए मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने प्रचार की कमान संभाल ली है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने बुधवार को अलीराजपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा- ये कांतिलाल भूरिया का आखिरी चुनाव है इसलिए उन्हें जिता दीजिए। अब हमारे रिटायरमेंट के दिन आ रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि अब राजनीति से रिटायरमेंट लेने का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा, ''मैंने और कांतिलाल भूरिया दोनों ने लंबे समय तक राजनीति की है और अब हम इस उम्र में पहुंच गए हैं जहां हमें संन्यास ले लेना चाहिए।

नए लड़कों को मौका दो

दिग्विजय सिंह ने कहा- हमारे संन्यासके बाद नए-नए लड़के आगे बढ़ेगे। कांतिलाल भूरिया अपना आखिरी चुनाव लड़ रहे हैं इसलिए उन्हें जिता दीजिए। वहीं, दिग्विजय सिंह ने कहा- बीजेपी सरकार गिराने की अपवाह फैला रही है, लेकिन वो सरकार नहीं गिरा सकते। उन्होंने कहा- कांग्रेस का कोई भी विधायक इधर से उधर नहीं जाएगा, हमने तो एक नमूना भी बीजेपी को दिखा दिया। दिग्विजय ने कहा- कांतिलाल भूरिया 1980 से क्षेत्र की जो सेवा की है उसका मान सम्मान रखते हुए इन्हें वोट दें।

Digvijaya Singh, Congress in Alirajpur, yesterday: Both me and Kantilal Bhuria have done politics for long. We have now reached an age where we should retire. Kantilal Bhuria is contesting his last elections. #MadhyaPradesh pic.twitter.com/PW7wyyoPz3