भाजपा महासचिव का दावा- जनता ने हमें जिता दिया तो गारंटी देता हूं MP में मुख्यमंत्री को बदल देंगे

झाबुआ. झाबुआ विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस ने एक दूसरे पर हमला कर रही हैं। इसी दौरान भाजपा के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर से कमलनाथ सरकार को गिराने का बयान दिया है। रविवार को झाबुआ में एक रैली को संबोधित करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा- अगर लोग हमें झाबुआ विधानसभा उपचुनाव में जीत दिलाते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं कि हम राज्य के मुख्यमंत्री को बदल देंगे। बता दें कि इससे पहले भी मध्यप्रदेश भाजपा के कई बड़े नेता सरकार गिराने को लेकर बयान दे चुके हैं।

Kailash Vijayvargiya,BJP General Secretary: If people make us win Jhabua assembly bypoll, then I guarantee that we will change the Chief Minister of the state. #MadhyaPradesh (13.10.19) pic.twitter.com/GeNucYgdRl