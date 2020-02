शर्मनाक! ससुर ने खेत पर ले जाकर किया बहु से बलात्कार, पति को आपबीती सुनाई तो गरम चिमटे से दागा

इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक 20 वर्षीय विवाहिता ने अपने ससुर पर बलात्कार ( Father in law raped daughter in law ) और पति व ननद पर मारपीट का मामला दर्ज करवाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

मनोहरथाना (झालावाड़).

दांगीपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक 20 वर्षीय विवाहिता ने अपने ससुर पर बलात्कार ( Father In Law Raped Daughter In Law ) और पति व ननद पर मारपीट का मामला दर्ज करवाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

यह है पूरा मामला ( Woman Raped By Her Father In Law )

थानाअधिकारी राधाकिशन ( Jhalawar Police ) ने बताया की पीडि़ता ने रिपोर्ट में बताया कि शनिवार रात ससुर ने फसलों को पानी देने के लिए खेत पर चलने के लिए कहा। खेत पर ससुर ने बलात्कार ( Father In Law Raped ) किया। वहां से भाग कर घर आई और पति को वारदात की जानकारी दी तो पति ने उल्टे उसके साथ ही मारपीट की। वह जाने लगी तो ननदों ने उसे पकड़ लिया और घर ले गई। जहां पति ने गरम चिमटे से उसे दागा और मारपीट की। बताया जा रहा है कि 3 माह पूर्व पीडि़ता को नाते से लाया गया था।

( प्रतीकात्मक तस्वीर )

यह भी पढ़ें...

होटल पर चाय पीने रूके कार सवार, नशे में धुत ट्रोला चालक ने मारी जोरदार टक्कर, मां-बेटे सहित तीन की मौत, पांच घायल

देर रात रोडवेज बस और जीप की हुई भिड़ंत, हादसे में 9 लोगों की मौत, मची चीख-पुकार

ACB: बजरी माफिया से 4500 रुपए की रिश्वत लेते कांस्टेबल को पकड़ा, थानाधिकारी व डिप्टी के नाम पर मांगी राशि