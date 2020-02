होटल पर चाय पीने रूके कार सवार, नशे में धुत ट्रोला चालक ने मारी जोरदार टक्कर, मां-बेटे सहित तीन की मौत, पांच घायल

एक खड़ी कार को ट्रोले ने पीछे से टक्कर ( Three Killed in Car Trola Accident ) मारी दी। हादसे में कार में सवार मां बेटे व एक बालिका की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि 5 अन्य घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर ( Three Killed In Car Accident ) लोगो की भारी भीड़ जमा हो गई।