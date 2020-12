UP Police Jail Warder Admit Card जारी, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड से करें डाउनलोड

UPPBPB Constable Exam Admit Card 2020: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एंव प्रोन्नति बोर्ड ने जेल वार्डर, फायरमैन (पुरुष) एवं आरक्षी घुड़सवार भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जो कैंडिडेट्स 19 और 20 दिसंबर 2020 को आयोजित होने वाली इस परीक्षा में शामिल होने जा रहें हैं वे अपने एडमिट कार्ड UPPBPB की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। कैंडिडेट्स की सुविधा के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक नीचे दिया गया है। इस डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके भी कैंडिडेट्स अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

Click Here For Download Admit card

UP Police Jail Constable Exam 2020

यूपीपीबीपीबी द्वारा जारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन में कहा गया कि जेल वार्डर, फायरमैन और घुड़सवार आरक्षी (Constable) पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2016 की ऑफलाइन लिखित परीक्षा 19 व 20 दिसंबर 2020 को दो शिफ्टों में उत्तर प्रदेश के 10 जनपदों में 335 परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित कराने का निर्णय लिया गया है।

UP Police Jail Constable Fireman Admit Card 2020

उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पहले यूपीपीबीपीबी ने कैंडिडेट्स के परीक्षा केन्द्रों के आवंटित जिलों की सूची जारी की थी. इस सूची से कैंडिडेट्स यह जान सके थे कि उनका परीक्षा केंद्र कि जनपद में होगा। इसी के साथ ही यह कहा गया था कि जेल वार्डर, फायरमैन और कांस्टेबल घुड़सवार भर्ती परीक्षा 2016 के लिए एडमिट कार्ड परीक्षा शुरू होने से 7 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा।

How To Download UP Police Jail Warder Admit Card 2020

अभ्यर्थी सबसे पहले UPPBPB की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन करें।

उसके बाद होम पेज पर प्रवेशपत्र यहां डाउनलोड करें लिंक पर क्लिक करें।

क्लिक करते ही एक नया पेज खुल जाएगा।

इस नये पजे पर कैंडिडेट्स अपने आवदेन संख्या/रजिस्ट्रेशन नंबर और अपनी जन्मतिथि भरकर लॉग इन करें।

लॉग इन करते आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा.अब इसे डाउनलोड करें।