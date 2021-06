Sarkari Naukri 2021: 8वीं पास से लेकर ग्रैजुएट युवाओं के लिए निकली सरकारी नौकरियां, यहां से करें अप्लाई

Sarkari Naukri 2021: सरकारी नौकरी की तलाश में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। केंद्र और राज्य के सरकारी विभागों में हजारों रिक्त पदों पर भर्तियां निकली हैं। इन पदों पर आठवीं और दसवीं से पीजी डिग्रीधारी युवा ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।

Mazagon Dock Recruitment 2021

पद का नाम : सी रेफ मैकेनिक, कंप्रेसर अटेंडेंट, चिपर ग्राइंडर, कम्पोजिट वेल्डर, जूनियर ड्राफ्ट्समैन, फिटर, स्टोर कीपर और अन्य

कुल पदों की कुल संख्या 1388

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 04 जुलाई 2021

शैक्षणिक योग्यता : दसवीं पास के साथ संबंधित ट्रेड में आईटीआई और डिप्लोमा जरूरी। विस्तृत जानकारी के अधिसूचना पढ़ें।

Mazagon Dock Recruitment 2021 से संबंधित जानकारी के लिए यहां क्लिक करें।

DFCCIL Recruitment 2021

पद का नाम : जूनियर मैनेजर, कार्यकारी, जूनियर कार्यकारी

कुल पदों की कुल संख्या 1074

आवेदन जमा करने की 23 जुलाई 2021

शैक्षणिक योग्यता : सभी पदों के लिए योग्यता अलग-अलग निर्धारित की गई हैं। डिटेल जानकारी के लिए अधिसूचना पढ़ें।

DFCCIL Recruitment 2021 से संबंधित जानकारी के लिए यहां क्लिक करें।

RPSC Recruitment 2021

पद का नाम : सहायक प्रोफेसर ईडब्लूएस स्कीम

कुल पदों की कुल संख्या 918

आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 जून 2021

शैक्षणिक योग्यता : संबंधित विषय में 55 फीसदी अंकों के साथ पीजी और नेट पास होना जरूरी।

RPSC Recruitment 2021 से संबंधित जानकारी के लिए यहां क्लिक करें।

UP Anganwadi Recruitment 2021

पद का नाम : आंगनवाड़ी वर्कर और ग्राम सेविका

कुल पदों की कुल संख्या 620

आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जून 2021

शैक्षणिक योग्यता : उम्मीदवार का पांचवीं और आठवीं पास होना जरूरी।

UP Anganwadi Recruitment 2021 से संबंधित जानकारी के लिए यहां क्लिक करें।

Indian Army Soldier GD Recruitment 2021

पद का नाम : सैनिक जनरल ड्यूटी (महिला सैन्य पुलिस)

कुल पदों की संख्या 1000

आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 जुलाई 2021

शैक्षणिक योग्यता : 10वीं कक्षा पास होना जरूरी। साथ ही उम्मीदवार की जन्म तिथि उम्र 01 अक्टूबर 2000 से 01 अप्रैल 2004 के बीच होनी चाहिए।

Indian Army Soldier GD Recruitment 2021 से संबंधित जानकारी के लिए यहां क्लिक करें।

Read More: Goa PSC Recruitment 2021: असिस्टेंट प्रोफेसर और सीडीपीओ सहित अन्य पदों पर निकली भर्तियां, यहां से करें आवेदन

Read More: RPSC Headmaster Recruitment 2021: हेडमास्टर के पदों पर भर्ती के लिए निकली भर्ती, यहां से करें अप्लाई

Web Title: Sarkari Naukri 2021 Apply Online for Technical And Non Technical Jobs