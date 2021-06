Goa PSC Recruitment 2021: असिस्टेंट प्रोफेसर और सीडीपीओ सहित अन्य पदों पर निकली भर्तियां, यहां से करें आवेदन

Goa PSC Recruitment 2021: गोवा लोक सेवा आयोग ( Goa PSC ) ने असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट आर्किविस्ट, सीडीपीओ, लेक्चरर सहित अन्य पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। जीपीएससी ने इन पदों के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य उम्मीदवार 25 जून 2021 तक या उससे पहले ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं।

Read More: Mazagon Dock Recruitment 2021: 10वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका, 1388 पदों पर निकली वैकेंसी, यहां से करें आवेदन

गोवा लोक सेवा आयोग ( Goa Public Service Commission ) की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, सोशल वेलफेयर ऑफिसर के 3 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। वहीं एसोसिएट प्रोफेसर और लेक्चरर के 5 और असिस्टेंट प्रोफेसर इन न्यूरोलॉजी में 2 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। जीपीएससी रिक्रूटमेंट 2021 से संबंधित चयन प्रक्रिया, आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, आवेदन कैसे करें और अन्य जानकारी के उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://gpsc.goa.gov.in/ पर जाकर हासिल कर सकते हैं।

शैक्षिक योग्यता

असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर ऑनलाइन आवेदन कने वाले अभ्यर्थियों को कम से कम 55% अंकों के साथ किसी भारतीय विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा अभ्यर्थी को यूजीसी की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा ( नेट ) सहायक प्रोफेसर के रूप में पास होने के लिए अनिवार्य है। असिस्टेंट आर्काइविस्ट के पद पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भारतीय इतिहास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए।

आयु सीमा

गोवा लोक सेवा आयोग ( GPSC ) की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक विभिन्न पदों पर ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की उम्र 45 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सरकार के नियमानुसार छूट दी जाएगी। इसके अलावा आयोग की ओर से निकाली गई विभिन्न पदों पर भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही आवेदन भी कर सकते हैं। उम्मीदवार ध्यान रखें आवेदन की अंतिम तारीख 25 जून 2021 है।

Goa PSC Recruitment 2021

महत्वपूर्ण तिथियां

नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख -12 जून, 2021

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की लास्ट डेट- 25 जून, 2021

आयु सीमा - अधिकतम उम्र 45 वर्ष।

Read More: CRPF Recruitment 2021: प्रधानाध्यापिका और शिक्षक सहित अन्य पदों निकली भर्तियां, crpf.gov.in से करें आवेदन

Web Title: Goa psc recruitment 2021 for assistant professor and other posts