राजस्थान का छोरा पांव से चलाता है कार… जन्म से नहीं है दोनों हाथ, फिर भी कंप्यूटर और पढ़ाई में अव्वल, देखें वीडियो

जोधपुर। ‘तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, जिंदगी में कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पर यकीन मत करना, तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते’। उक्त पंक्तियों को चरितार्थ कर रहा है होनहार रमेश विश्नोई। रमेश के जन्म से ही दोनों हाथ नहीं हैं। इसके बावजूद हार मानने की जगह वह अब अपने पैरों के बूते ही सारे कार्य करता है। इन दिनों उसका पांव से कार चलाने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।