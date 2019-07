मिस एंड मिसेज ब्यूटी कान्टेस्ट में जोधपुर की नेहा माथुर मिसेज अर्थ इंडिया यूनिवर्स

जोधपुर.वीवीएएन एंटरटेनमेंट के बेैनर तले आईटीसी नई दिल्ली ( ITC New Delhi ) में आयोजित मिस एंड मिसेज ब्यूटी कान्टेस्ट ( Miss and Mrs. Beauty Contest ) में जोधपुर की नेहा माथुर ( Neha Mathur of Jodhpur ) मिसेज अर्थ इंडिया यूनिवर्स ( Mrs Earth India Universe ) चुनी गईं।