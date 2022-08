New Police station : कमिश्नरेट (Police commissionerate) में एक और पुलिस स्टेशन होगा शामिल

- पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर में 32वां पुलिस स्टेशन होगा विवेक विहार, तीन थानों के क्षेत्र शामिल

जोधपुर Published: August 02, 2022 10:43:38 pm

जोधपुर।

पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर (Police commissionerate Jodhpur) में एक और पुलिस स्टेशन विवेक विहार (New Police station Vivek vihaar) को स्वीकृति मिली है। जो कमिश्नरेट में 32वां पुलिस स्टेशन (Now 32th police station in police commissionerate) होगा। निरीक्षक दिलीप खदाव को थानाधिकारी लगाया गया है।

पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी किए। साथ ही नवसृजित पुलिस स्टेशन के क्षेत्राधिकार का आदेश भी जार किया। नवसृजित पुलिस स्टेशन विवेक विहार में पुलिस स्टेशन कुड़ी भगतासनी, बोरानाडा व लूनी के कुछ क्षेत्रों को शामिल किया गया है।फिलहाल नवसृजित पुलिस स्टेशन विवेक विहार के लिए सांगरिया फांटा से कुड़ी भगतासनी रोड पर किराए की इमारत ली गई है। संभवत: कुछ ही दिन में थाना विधिवत रूप से शुरू हो जाएगा।

आदेश के तहत पुलिस स्टेशन विवेक विहार में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल रहेंगे :-

कुड़ी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड सेक्टर10 से 16, विवेक का सम्पूर्ण क्षेत्र सेक्टर ए टू जेड, सांगरिया गांव, सांगरिया रीको, उद्योग नगर तनावड़ा, तनावड़ा गांव, भाकरासनी गांव, मोगड़ा कला, मोगड़ा खुर्द, बालाजी नगर, गुड़ा बिश्नोइयान, गुड़ा राइकान, मंगल नगर, बासनी बाघेला, कुड़ी गांव, भीलों की ढाणी, सालावास गांव, रेलवे स्टेशन सालावास, हीरखेड़ा, चावड़ों की ढाणी और नंदवान।

नवसृजित थाने में 60 पुलिसकर्मियों की नफरी स्वीकृत

थाने के लिए एक निरीक्षक, पांच उप निरीक्षक, छह एएसआइ, 8 हेड कांस्टेबल, 38 कांस्टेबल और दो चालक स्वीकृत किए गए हैं। वहीं, एक जीप व दो मोटरसाइकिल भी मुहैया करवाई जाएगी।

थाने के लिए एक निरीक्षक, पांच उप निरीक्षक, छह एएसआइ, 8 हेड कांस्टेबल, 38 कांस्टेबल और दो चालक स्वीकृत किए गए हैं। वहीं, एक जीप व दो मोटरसाइकिल भी मुहैया करवाई जाएगी।

