पश्चिम बंगाल में कानून नाम की कोई चीज नहीं…राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा का सामने आया पहला बयान

यूपी राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा बबीता चौहान ने कहा कि महिला आयोग की अध्यक्षा के नाते महिलाओं के हित में वह कार्य करेगी। जहां भी आवश्यकता होगी वह और उनकी टीम महिलाओं के लिए खड़ी होगी। उपाध्यक्ष बनाए जाने पर अर्पणा यादव नाराज हैं के सवाल पर उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है उन्होंने उपाध्यक्ष का पद संभाल लिया है। कोई नाराजगी नहीं है और ना ही उन्हें इस बात की जानकारी है।

पश्चिम बंगाल में कानून अपराधियों को बचा रहा No law and order in West Bengal, State Women Commission Chairperson पश्चिम बंगाल में महिलाओं के प्रति हुई हो रही हिंसा पर उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून नाम की कोई चीज नहीं है। पश्चिम बंगाल में कानून अपराधियों को बचाने का काम कर रहा है। जबकि यूपी में कानून उन्हें दंडित कर रहा है। जो कुछ भी पश्चिम बंगाल में हुआ है। वह नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी के विदेश में दिए गए बयान पर पूछे गए सवाल पर बबीता चौहान ने कोई जवाब नहीं दिया। हाथ जोड़कर चली गई।