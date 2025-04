बैंक में रैकी कर ग्रामीणों को लूटने वाले गिरोह का खुलासा, अंतर्राज्यीय गिरोह के दो सदस्य गिरफ्तार, दो की तलाश

कन्नौज में पुलिस ने बैंक में रैकी कर ग्रामीणों को लूटने वाले गिरोह का खुलासा किया है। अंतर्राज्यीय गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। जबकि दो अभी फरार है।

कन्नौज•Apr 02, 2025 / 10:53 pm• Narendra Awasthi

कन्नौज में बैंक से पैसा निकालने वाले ग्रामीणों को मौका पाते लूटने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। जिनके दो सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। जबकि दो फरार है। पुलिस अधीक्षक ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि बीते 10 मार्च को इसी प्रकार की एक लूट की घटना हुई थी। जिसमें कोटेदार से 6‌ लाख की चोरी हुई थी। घटना के खुलासा के लिए एसओजी, सर्विलांस और थाना पुलिस को लगाया गया था। दो को गिरफ्तार किया गया है। यह एक अंतर्राज्यीय गिरोह है। जो मध्य प्रदेश में भी लूट की घटना को अंजाम देते थे। घटना थाना कोतवाली की है। ‌