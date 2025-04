भीम आर्मी को शोभा यात्रा निकालने की नहीं मिली अनुमति, जानें क्यों?

Bhim Army not get permission to take out Shobha Yatra, know why? कन्नौज में भीम आर्मी के नेता भीमराव अंबेडकर जयंती पर शोभायात्रा निकालना चाहते हैं। जिसके लिए उन्होंने प्रशासन से अनुमति मांगी थी लेकिन अनुमति नहीं मिली। ‌

कन्नौज•Apr 11, 2025 / 05:25 pm• Narendra Awasthi

Bhim Army not get permission to take out Shobha Yatra, know why? कन्नौज में भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर भीम आर्मी शोभायात्रा निकालना चाहते हैं। इस संबंध में उन्होंने जिला प्रशासन से अनुमति मांगी। एसडीएम ने इस संबंध में स्थानीय थाना से आख्या मांगी। लेकिन थाना पुलिस ने आख्या नहीं लगाई। जिससे भीम आर्मी के नेताओं में आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने थाना में प्रदर्शन किया और शोभा यात्रा की अनुमति देने की मांग की। इस मौके पर भीम आर्मी के नेताओं ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया है। जबकि पुलिस का कहना है कि किसी नई परंपरा को शुरू करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। मामला ठठिया थाना क्षेत्र का है।

