अब कानपुर में ट्रेन पर पत्थरबाजी, बनारस से दिल्ली जा रही थी वंदे भारत को बनाया निशाना

Now stone pelting on Banaras to Delhi Vande Bharat train in Kanpur बनारस से नई दिल्ली जा रही वंदे भारत ट्रेन में अराजक तत्वों ने पत्थर फेंक कर दहशत फैला दी। कोच का शीशा टूट गया। कंट्रोल रूम को मिली जानकारी के बाद मौके पर आरपीएफ और जीआरपी पहुंच गई।

कानपुर•Oct 04, 2024 / 08:19 am• Narendra Awasthi

Now stone pelting on Banaras to Delhi Vande Bharat train in Kanpur उत्तर प्रदेश के कानपुर में बनारस से दिल्ली जा रही वंदे भारत ट्रेन पर अचानक पत्थर की बरसात होने लगी। जिससे कोच का शीशा टूट गया। यात्री दहशत में आ गए। घटना की जानकारी रेलवे पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची रेलवे पुलिस ने पत्थरबाजी करने वाले स्थान का निरीक्षण किया और अराजकतत्वों की तलाश शुरू की। पुलिस ने पत्थरबाजों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। घटना पनकी रेलवे स्टेशन के आउटर सिंगल के पास की है।