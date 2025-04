जुम्मे की नमाज: सोशल मीडिया पर भ्रामक और भड़काऊ सूचना देने पर होगी कार्रवाई, बनाई गई नई टीम

New team take action against misleading, provocative information on social media कानपुर में जुम्मे की नमाज को लेकर कमिश्नरेट पुलिस ने बड़ी तैयारी की। सोशल मीडिया पर निगरानी के लिए एक अलग से टीम बनाई गई। संवेदनशील इलाकों में पुलिस उपायुक्त के नेतृत्व में फ्लैग मार्च किया गया। जानते हैं इस विषय में क्या कहते हैं पुलिस उपायुक्त के सेंट्रल?

कानपुर•Apr 11, 2025 / 09:11 pm• Narendra Awasthi

New team take action against misleading, provocative information on social media कानपुर में जुम्मे को नमाज को देखते हुए पुलिस प्रशासन सतर्क है। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बलों को तैनात किया गया है। फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है। जिसमें रिजर्व पुलिस और आर्म्ड पुलिस ने भी हिस्सा लिया है। पुलिस उपायुक्त दक्षिण दीपेंद्र नाथ चौधरी, पुलिस उपायुक्त सेंट्रल दिनेश त्रिपाठी अपनी टीम के साथ क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने कहा है कि सोशल मीडिया पर निगरानी रखने के लिए अलग से एक टीम गठित की गई है। किसी भी प्रकार की भ्रामक और भड़काऊ सूचना देने पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

