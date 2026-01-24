24 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

आईएमडी अलर्ट: सुपर एक्टिव पश्चिमी विक्षोभ मचायेगा तांडव, इन क्षेत्रों के लिए चेतावनी जारी

Super Active Western Disturbance wreaks havoc. मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के सुपर एक्टिव होने की जानकारी दी है, जिसके अनुसार भूमध्य सागर से अत्यंत शक्तिशाली सिस्टम उठ रहा है। इसके अतिरिक्त अरब सागर से नमी भी उत्तर भारत की तरफ पहुंच रहाी है। बर्फबारी और बारिश की संभावना है।

2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Narendra Awasthi

Jan 24, 2026

पश्चिमी विक्षोभ मचायेगा तांडव, फोटो सोर्स- पत्रिका

फोटो सोर्स- पत्रिका

Super Active Western Disturbance wreaks havoc. मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार कानपुर मंडल में 27 जनवरी की शाम से 28 जनवरी की दोपहर तक भारी बारिश होने की संभावना है। बीती रात कानपुर कंपनी बाग के पास 4 मिली मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारी बर्फबारी हो रही है। जिसका असर मैदानी भागों पर भी दिखाई पड़ेगा। आने वाले दिनों में तापमान में 2 से 4 डिग्री की कमी आएगी। इस दौरान करीब 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। रात में सर्दी से राहत मिलने की संभावना है। ‌

पश्चिमी विक्षोभ सुपर एक्टिव

मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ सुपर एक्टिव हो चुका है, जिसको लेकर उत्तर भारत के लिए अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार भूमध्य सागर में अत्यंत शक्तिशाली सिस्टम उठ रहा है। अरब सागर से विस्फोटक नमी की भी सप्लाई हो रही है। जिससे उत्तर भारत में भारी बारिश और ठंड का कहर देखने को मिलेगा (देखें तस्वीर)।

हिमालय पर्वत श्रृंखला पर बर्फबारी का
कहर

हिमालय पर्वत श्रृंखला पर भी भारी से भारी बर्फबारी हो रही है। जिसके कारण 3 से 7 डिग्री की अचानक गिरावट आएगी। इस दौरान तेज हवाएं, बादल गरजने और ओलावृष्टि की प्रबल संभावना है। इस संबंध में मौसम विभाग ने विस्तृत जानकारी चित्र के रूप में दी है।‌

मौसम केंद्र लखनऊ ने जारी किया आंकड़ा

मौसम केंद्र लखनऊ के अनुसार पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में अयोध्या का तापमान सबसे कम 8 डिग्री दर्ज किया गया है, जबकि मेरठ का 8.2, मुजफ्फरनगर का 8.99, अलीगढ़ का 9, गोरखपुर का 9.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है।‌ इसके अतिरिक्त बुलंदशहर, नजीबाबाद, गोरखपुर, बस्ती का तापमान 8 से 10 डिग्री के बीच दर्ज किया गया।

इन जिलों का तापमान 10 से 14 डिग्री के बीच

जबकि गाजीपुर, बलिया, चुर्क, आजमगढ़, सुल्तानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज, हरदोई, बरेली, और मुरादाबाद का तापमान 10 से 12 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया गया। इसके अतिरिक्त, आगरा, फतेहगढ़, शाहजहांपुर, इटावा, लखीमपुर खीरी, बहराइच, बाराबंकी, कानपुर नगर, इटावा, उरई, हमीरपुर, बांदा, और फुरसतगंज का तापमान 12 से 14 डिग्री के बीच दर्ज किया गया।

कैसा रहेगा कानपुर मंडल का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार कानपुर मंडल के जिले इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया, कानपुर नगर, और कानपुर देहात में तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी और हल्की बारिश होने की संभावना है। रात के तापमान में 1 से 3 डिग्री के बीच उतार-चढ़ाव बना रहेगा। उत्तर और पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 14.8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। विशेषकर 27 और 28 जनवरी के लिए अलर्ट जारी किया गया है जिसके अनुसार कानपुर मंडल में 10 मिलीमीटर से 15 मिली मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

up weather

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

24 Jan 2026 08:49 pm

Published on:

24 Jan 2026 08:46 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / आईएमडी अलर्ट: सुपर एक्टिव पश्चिमी विक्षोभ मचायेगा तांडव, इन क्षेत्रों के लिए चेतावनी जारी

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बिकरु कांड से मशहूर विकास दुबे की पत्नी ने खुशी दुबे पर किया बड़ा हमला, बोली- इसकी तीन शादी

विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे- फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब
कानपुर

काम पर गए थे भाई और मां, बंद कमरे में बॉयफ्रेंड के साथ लड़की, चाची के पहुंचने से खुला राज

प्रेमी को 45 मिनट तक बक्से में बंद किया
कानपुर

कानपुर मंडल में आज बारिश का अलर्ट, मौसम फिर बदलेगा करवट, तापमान में गिरावट

रात में हुई बारिश, फोटो सोर्स- पत्रिका
कानपुर

कानपुर में पुलिस का बड़ा एक्शन, धनकुटी में हवाला और सट्टेबाजी नेटवर्क का पर्दाफाश, करोड़ों की नकदी और चांदी बरामद

kanpur hawala racket police raid cash silver
कानपुर

UP weather alert: 6 जिलों में बारिश का अलर्ट, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवा

मौसम का तांडव फोटो सोर्स- पत्रिका
कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.