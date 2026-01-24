आईएमडी अलर्ट: सुपर एक्टिव पश्चिमी विक्षोभ मचायेगा तांडव, इन क्षेत्रों के लिए चेतावनी जारी

Super Active Western Disturbance wreaks havoc. मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार कानपुर मंडल में 27 जनवरी की शाम से 28 जनवरी की दोपहर तक भारी बारिश होने की संभावना है। बीती रात कानपुर कंपनी बाग के पास 4 मिली मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारी बर्फबारी हो रही है। जिसका असर मैदानी भागों पर भी दिखाई पड़ेगा। आने वाले दिनों में तापमान में 2 से 4 डिग्री की कमी आएगी। इस दौरान करीब 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। रात में सर्दी से राहत मिलने की संभावना है। ‌