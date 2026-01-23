कानपुर में पुलिस का बड़ा एक्शन, धनकुटी में हवाला और सट्टेबाजी नेटवर्क का पर्दाफाश, करोड़ों की नकदी और चांदी बरामद

इस कार्रवाई के बाद कानपुर की सुरक्षा एजेंसियां और स्थानीय पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गई हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह सिर्फ शुरुआत है और आने वाले दिनों में इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी हो सकती है। जांच एजेंसियां बैंकिंग लेन-देन, मोबाइल रिकॉर्ड और डिजिटल सबूतों की भी जांच कर रही हैं, ताकि हवाला और सट्टेबाजी से जुड़े पूरे तंत्र को जड़ से खत्म किया जा सके।