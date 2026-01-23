23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

कानपुर

कानपुर में पुलिस का बड़ा एक्शन, धनकुटी में हवाला और सट्टेबाजी नेटवर्क का पर्दाफाश, करोड़ों की नकदी और चांदी बरामद

Kanpur Crime: कानपुर के धनकुटी इलाके में पुलिस ने बड़ी छापेमारी कर हवाला और अवैध व्यापार नेटवर्क का खुलासा किया है।

2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Mohd Danish

Jan 23, 2026

kanpur hawala racket police raid cash silver

करोड़ों की नकदी और चांदी बरामद | Image Video Grab

Hawala racket police raid cash silver Kanpur: कानपुर में अवैध व्यापार और हवाला रैकेट के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के धनकुटी इलाके में एक संगठित नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। कलेक्टरगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इस इलाके में देर रात की गई छापेमारी के दौरान पुलिस ने करीब 2 करोड़ रुपये की अवैध नकदी और 61 किलो चांदी बरामद की है।

इस कार्रवाई ने पूरे शहर में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि प्रारंभिक जांच में यह संकेत मिले हैं कि यह नेटवर्क लंबे समय से सट्टेबाजी, अवैध लेन-देन और हवाला कारोबार के जरिए करोड़ों रुपये का लेन-देन कर रहा था।

छापेमारी से खुली हवाला और सट्टेबाजी की परतें

कार्रवाई की जानकारी देते हुए ADCP सुमित रामटेके ने बताया कि पुलिस को काफी समय से धनकुटी इलाके में अवैध व्यापार और हवाला गतिविधियों की सूचना मिल रही थी। इसी आधार पर विशेष टीम गठित कर सुनियोजित तरीके से छापा मारा गया।

उन्होंने बताया कि मौके से पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे गहन पूछताछ की जा रही है। पुलिस को शक है कि यह रैकेट सिर्फ स्थानीय स्तर पर ही नहीं, बल्कि दूसरे शहरों और राज्यों से भी जुड़ा हो सकता है।

गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में हो सकते हैं बड़े खुलासे

छापेमारी के दौरान बरामद की गई भारी मात्रा में नकदी और 61 किलो चांदी ने पुलिस को इस रैकेट के आर्थिक दायरे का अंदाजा दे दिया है। अधिकारियों के अनुसार, यह पैसा और कीमती धातुएं अवैध लेन-देन के जरिए जमा की गई थीं और इन्हें हवाला नेटवर्क के माध्यम से अलग-अलग स्थानों पर भेजने की तैयारी थी। पुलिस अब बरामद सामान के स्रोत और इनके जरिए किए गए लेन-देन की जांच कर रही है।

शहर में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

इस कार्रवाई के बाद कानपुर की सुरक्षा एजेंसियां और स्थानीय पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गई हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह सिर्फ शुरुआत है और आने वाले दिनों में इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी हो सकती है। जांच एजेंसियां बैंकिंग लेन-देन, मोबाइल रिकॉर्ड और डिजिटल सबूतों की भी जांच कर रही हैं, ताकि हवाला और सट्टेबाजी से जुड़े पूरे तंत्र को जड़ से खत्म किया जा सके।

Published on:

23 Jan 2026 05:51 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / कानपुर में पुलिस का बड़ा एक्शन, धनकुटी में हवाला और सट्टेबाजी नेटवर्क का पर्दाफाश, करोड़ों की नकदी और चांदी बरामद

कानपुर

उत्तर प्रदेश

UP weather alert: 6 जिलों में बारिश का अलर्ट, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवा

मौसम का तांडव फोटो सोर्स- पत्रिका
कानपुर

छात्र की हत्या करने वाली ट्यूशन टीचर, ब्वॉयफ्रेंड समेत 3 को उम्रकैद, प्रेमी के साथ मिलकर मार डाला था

कानपुर

IMD latest update: 22 और 23 जनवरी के लिए चेतावनी, बादल गरजने, बर्फबारी, झमाझम बारिश का अलर्ट

मौसम के खराब होने का अलर्ट, फोटो सोर्स- पत्रिका
कानपुर

लुटेरा दूल्हा: IAS अफसर बनकर 72 लाख की ठगी, शादी से पहले ही ससुराल कंगाल

DM बनने का झांसा देकर ससुराल वालों को लूटा
कानपुर

कानपुर में दर्दनाक हादसा: तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई, दो छात्रों की मौत, सभी कन्नौज के रहने वाले

कल्याणपुर थाना क्षेत्र में कार दुर्घटना, फोटो सोर्स- पत्रिका
कानपुर
