बिकरु कांड से मशहूर विकास दुबे की पत्नी ने खुशी दुबे पर किया बड़ा हमला, बोली- इसकी तीन शादी

Kanpur Bikaru incident‌‌: Vikas Dubey wife, Richa Dubey said कानपुर के बिकरु कांड के बाद एनकाउंटर में मारे गए विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे ने खुशी दुबे पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि मां की बीमारी के लिए मदद लेने का तरीका गलत है। खुशी दुबे विकास दुबे पर गंभीर आरोप लगा रही है जबकि उसके मां-बाप विकास दुबे से खुशी के लिए ब्राह्मण के नाम पर मदद मांगने के लिए आए थे। इसके पहले खुशी दुबे सोशल मीडिया और पत्रकारों से बातचीत करते हुए विकास दुबे पर गंभीर आरोप लगा चुकी है कि उसकी शादी जबरदस्ती उठाकर की गई है, इसकी सुहागरात भी नहीं हुई है। अब विकास दुबे की पत्नी ने खुशी के बयानों पर प्रतिक्रिया दी है।