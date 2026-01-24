काम पर गए थे भाई और मां, बंद कमरे में बॉयफ्रेंड के साथ लड़की, चाची के पहुंचने से खुला राज

Kanpur Crime News: यूपी के कानपुर से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो को शेयर करते हुए लोग तरह-तहर की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वीडियो को शेयर करते हुए यूजर्स लिख रहे हैं कि प्यार का बुखार, इस कदर छााया गालिम कि हम मौत को भी छू बैठे। दरअसल, कानपुर के चकेरी इलाके में एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंच गया। लेकिन चाची के आने पर सब कुछ उल्टा-पुल्टा हो गया। युवती ने प्रेमी को लोहे के बड़े बक्से में छिपा दिया, लेकिन 45 मिनट बाद सारा राज खुल गया।