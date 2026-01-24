काम पर गए थे भाई और मां, बंद कमरे में बॉयफ्रेंड के साथ लड़की, चाची के पहुंचने से खुला राज

प्रेमी को 45 मिनट तक बक्से में बंद किया Source- X
Kanpur Crime News: यूपी के कानपुर से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो को शेयर करते हुए लोग तरह-तहर की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वीडियो को शेयर करते हुए यूजर्स लिख रहे हैं कि प्यार का बुखार, इस कदर छााया गालिम कि हम मौत को भी छू बैठे। दरअसल, कानपुर के चकेरी इलाके में एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंच गया। लेकिन चाची के आने पर सब कुछ उल्टा-पुल्टा हो गया। युवती ने प्रेमी को लोहे के बड़े बक्से में छिपा दिया, लेकिन 45 मिनट बाद सारा राज खुल गया।
युवती का बड़ा भाई ट्रैक्टर लेकर बाहर गया था और मां फैक्ट्री में काम पर चली गई थी। घर में अकेली होने का फायदा उठाकर युवती ने अपने प्रेमी को फोन किया और घर बुला लिया। दोनों कुछ देर साथ थे, तभी पड़ोस में रहने वाली चाची अचानक घर पहुंच गई। चाची ने घर के अंदर से किसी युवक की आवाज सुनी और दरवाजा खटखटाने लगी।
युवती ने डर के मारे दरवाजा नहीं खोला। घबराई हुई युवती ने प्रेमी को जल्दी से घर के बड़े लोहे के बक्से में छिपा दिया और बाहर से ताला लगा दिया। चाची को शक हो गया। उन्होंने बाहर से ही युवती के भाई और मां को फोन किया। साथ ही पुलिस को भी सूचना दे दी। कुछ देर बाद युवती का भाई घर पहुंच गया। पुलिस भी मौके पर आ गई।
पुलिस और भाई ने मिलकर दरवाजा खटखटाया और आवाज लगाई। काफी देर बाद युवती ने दरवाजा खोला। परिजनों ने पूछा कि अंदर कोई युवक आया था क्या? युवती ने साफ इनकार कर दिया। घर में खोजबीन की गई, लेकिन युवक नहीं मिला। तब तक बक्से में बंद प्रेमी को 45 मिनट हो चुके थे। वह अंदर छटपटा रहा था और सांस फूल रही थी।
अचानक बक्से से कराहने की आवाज आने लगी। चाची और भाई ने युवती से बक्से की चाबी मांगी। युवती पहले चाबी देने से मना करती रही, लेकिन मजबूरन चाबी दी। जैसे ही बक्सा खोला गया, अंदर से बुरी तरह हांफता हुआ प्रेमी निकला। वह सांस लेने के लिए परेशान था। मौके पर मौजूद लोग और पुलिस हैरान रह गए।
थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्र ने बताया कि युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे कार्रवाई होगी। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि प्रेम में कितना जोखिम उठाना पड़ता है। ऐसे में युवाओं को सलाह है कि प्यार में समझदारी रखें, वरना ऐसी शर्मनाक स्थिति आ सकती है।
