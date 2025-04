तीन डिप्टी कलेक्टर के कार्य क्षेत्र में बदलाव, रामदेव निषाद को भेजा गया सदर

उन्नाव में सदर उप जिलाधिकारी (Sub District Magistrate) सहित तीन डिप्टी कलेक्टर का स्थानांतरण किया गया है। जिलाधिकारी ने आज शाम तक कार्यभार ग्रहण करने की आख्या मांगी है।

उन्नाव•Apr 11, 2025 / 07:32 am• Narendra Awasthi

उन्नाव में तीन उप जिलाधिकारी (Deputy Collector) के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया गया है। शिवेंद्र कुमार वर्मा को उन्नाव से सफीपुर भेजा गया है। प्रतीक्षारत राम देव निषाद और उप जिलाधिकारी न्यायिक आनंद नायक को भी नई तैनाती मिली है। जिलाधिकारी को गौरांग राठी ने अपने आदेश में कहा है कि नवीन तैनाती स्थल पर तत्काल योगदान करना सुनिश्चित करें। आज 11 अप्रैल को शाम तक डीएम कार्यालय को आजा उपलब्ध कराएं। इसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक को भी दी गई है।