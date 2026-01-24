कानपुर मंडल में आज बारिश का अलर्ट, मौसम फिर बदलेगा करवट, तापमान में गिरावट

Rain alert issued for Kanpur division मौसम विभाग के अनुसार कानपुर मंडल के जिले औरैया, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, कन्नौज, और फर्रुखाबाद में बारिश होने की संभावना है। इस दौरान एक से तीन डिग्री तापमान में उतार-चढ़ाव बना रहेगा।‌ मौसम वैज्ञानिक के अनुसार ऊंचे आसमान पर बादलों की आवाजाही भी बनी रहेगी। बीती रात हल्की बूंदाबांदी हुई है। लेकिन इसका कोई विशेष असर नहीं पड़ा। मौसम वैज्ञानिक ने किसान को खेत की सिंचाई नहीं करने की लगातार सलाह दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि तेज हवाओं के कारण नमी से फसलों के गिरने का डर रहता है। 24, 25, और 26 जनवरी के मौसम में विशेष परिवर्तन आने वाला नहीं है। 26 जनवरी को तेज हवा चलने की संभावना है। आसमान में साफ रहेगा और धूप भी निकलेगी। ‌