अयोध्या से दिल्ली जा रही वंदे भारत पहले भरथना और फिर इकदिल स्टेशन पर खड़ी हुई, मचा हड़कंप

अयोध्या से लखनऊ, कानपुर होते हुए आनंद विहार जा रही वंदे भारत बृहस्पतिवार की शाम 6:40 पर खुली थी। अभी यह गाड़ी भरथना रेलवे स्टेशन के पास से गुजर रही थी की सांड़ से टकरा गई। जिससे इंजन का प्रेशर पाइप फट गया और गाड़ी खड़ी हो गई। ट्रेन स्टाफ ने प्रेशर पाइप को ठीक करने का प्रयास किया। लेकिन सफलता नहीं मिली। इटावा से तकनीकी स्टाफ भेजा गया। इसके बाद प्रेशर पाइप ठीक करके गाड़ी को आगे रवाना किया गया।

इकदिल में फिर खड़ी हुई वंदे भारत Ayodhya to Delhi Vande Bharat stopped at Bharthana and Ikdil लेकिन वंदे भारत के यात्रियों के लिए आज का दिन ठीक नहीं था। करीब 10 किलोमीटर गाड़ी चली ही थी कि इकदिल रेलवे स्टेशन के पास एक बार फिर ट्रेन खड़ी हो गई। तब तक रात के 10 बज चुके थे। तकनीकी स्टाफ ने एक बार फिर गाड़ी में आई कमी को दूर किया और आनंद विहार टर्मिनल के लिए रवाना की गई।