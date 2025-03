UP Mausam: 14 मार्च तक तापमान में बेतहाशा वृद्धि, होली में भीषण गर्मी का अलर्ट, जानें मौसम

UP Mausam Temperature to rise wildly till March 14, severe heat alert मौसम विभाग ने भीषण गर्मी को लेकर अपडेट किया है। जिसके अनुसार 14 मार्च तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गजब की वृद्धि होगी। जिसका असर जनजीवन पर भी पड़ेगा। होली में भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है।

इटावा•Mar 05, 2025 / 06:59 pm• Narendra Awasthi

UP Mausam: Temperature to rise wildly till March 14, severe heat alert during Holi मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ (western disturbance) को लेकर अपडेट किया है। जिसके अनुसार 9 मार्च को पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में आने वाला ताज पश्चिमी विक्षोभ मौसम को प्रभावित करेगा। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र पर इसका व्यापक असर दिखाई पड़ेगा। सीएसए कानपुर के कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने बताया कि वर्तमान समय में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ पाकिस्तान और उसके आसपास के क्षेत्र की ओर बढ़ चुका है। कानपुर मंडल के जिलों में आसमान साफ रहेगा। हवा की गति सामान्य से 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक रहेगी। बारिश की कोई संभावना नहीं है। इटावा में आगामी 14 मार्च तक तापमान में गजब की वृद्धि होगी। न्यूनतम और अधिकतम तापमान क्रमशः 37 और 20 डिग्री रहने का अनुमान है। ‌