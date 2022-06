फॉलोअप: बिकरू बना कानपुर, विकास दुबे से खुद को बड़ा मानने वाला आरके दुबे गिरफ्तार, मिली 50 बुलेट्स

Firing on Police in Kanpur: कानपुर में एक कारोबारी ने बिकरूकांड दोहरा दिया। पुलिस पर जमकर 40 से अधिक राउंड में फायरिंग की। खुद को विकास दुबे से...

उत्तर प्रदेश के कानपुर में घरेलू विवाद को लेकर शेयर कारोबारी ने जमकर तांडव मचाया। पूरे परिवार की पिटाई कर कमरे में बंधक बना लिया। दहशत फैलाने के लिए सरेआम मोहल्ले में ताबड़तोड़ फायरिंग की। आसपास के लोग डर के मारे घरों में कैद हो गए। सूचना मिलने पर फोर्स के साथ पुलिस अफसर मौके पर पहुंचे और कारोबारी का घर चौतरफा घेरकर मोर्चा लिया। यह देखकर सनकी कारोबारी ने पुलिस पर ही गोलियां चलानी शुरू कर दीं। फायरिंग के दौरान दरोगा, हेड कांस्टेबल और होमगार्ड जख्मी हो गए। कारोबारी ने तीन घंटे तक 40 राउंड फायरिंग की। बाद में अफसरों ने उसे किसी तरह समझाया और घर के अंदर घुसकर गिरफ्तार कर लिया। उसकी डबल बैरल बंदूक जब्त कर ली गई। फोरेंसिक टीम ने भी मौके पर छानबीन की। आरके दुबे से असलहा लेने के साथ ही उसे दबोच लिया। कमरे में बंद बेटे बहू को बाहर निकाला। आरोपी के पास से पुलिस को 50 कारतूस मिले और करीब 40 खोखे बरामद किए। आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है।

RK Dubey arrested with 50 bullets in firing case on Kanpur Police