Breaking: 3.5 घंटे गोलियों की तड़तड़ाहट से एक बार फिर थर्राया कानपुर, कहा विकास दुबे से बड़ा वाला हूं...

UP Breaking News: कानपुर में एक बार फिर बिरूकांड जैसी घटना देखने को मिली। यहां तीन घंटे से अधिक पुलिस और दूसरे पक्ष में फायरिंग होती रही।

कानपुर के श्याम नगर में तीन घंटे तक ताबड़तोड़ फायरिंग के बीच दहशत का आलम था। 40 राउंड तक इस कदर गोलियां चलती रहीं मानो कोई गैंगवार छिड़ा हो। अफरातफरी के बीच लोग घरों में कैद हो गए, सड़कों पर सन्नाटा छा गया। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका थर्रा उठा। पुलिस ने सूझबूझ का परिचय दिया नहीं तो मामला बड़ा हो सकता था। गोलियां चलाने वाले शेयर कारोबारी राजकुमार दुबे को बातों में उलझाया और धर-दबोचा। कारोबारी का पूरा परिवार कमरे में बंधक दहशत में था। पीएसी रोड पुल की ओर चलने पर परिणय गेस्ट हाउस के पीछे वाली सड़क पर स्थित चंद्र निवास से दोपहर को अचानक फायरिंग शुरू हो गई। परिवार को कमरे में बंद करने के बाद दोनाली बंदूक लेकर फायरिंग करते राजकुमार के सिर पर दहशत फैलाने का जुनून सवार था। उसे किसी को खौफ नहीं था। यही वजह रही कि थाना पुलिस के पहुंचने पर उसने गेट के बाहर गोलियां चलानी शुरू कर दीं। पुलिस के वाहन का शीशा चटक गया। दरोगा, सिपाही व होमगार्ड के छर्रे लगने से पुलिस सतर्क हो गई। इसके बाद अफसर आए और भारी फोर्स के साथ मकान को घेर लिया। छत पर पत्नी के साथ फाय़र कर दहशत फैला रहे कारोबारी से बात करने पुलिस घर से लगे दूसरे मकान पर चढ़ी तो उस ओर भी तड़ातड़ गोलियां आने पर पीछे हटना पड़ा। अधिकारियों ने एड्रेस सिस्टम से बातचीत शुरू की। इस पर कारोबारी ने कई शर्तें रखीं। अफसरों ने सभी शर्तें मानने का आश्वासन दिया। इसके बाद वह किसी तरह राजी हुआ।

Gun Firing Between Police and Family in Kanpur