पिकनिक मनाने गए थे आईआईटियंस, दो डूबे, एक की मौत दूसरे की तलाश

Kanpur News: आईआईटी कानपुर के दो छात्र गंगा में डूब गए। गंगा बैराज में पिकनिक मनाने गए छात्रों की खुशियां मातम में बदल गईं।

गंगा बैराज में पिकनिक मनाने आए आईआईटी के दस छात्र गहरे पानी में डूबने लगे। गोताखोरों ने डूब रहे छात्रों को मशक्कत कर निकाल लिया। हालांकि एक छात्र को बचाया नहीं जा सका। डूबने से उसकी मौत हो गई। उसका शव लगभग साढ़े तीन घंटे बाद मिल गया। डूबने वाला छात्र राजस्थान के झुंझनू निवासी चंचल मीणा है। चंचल आईआईटी में सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। वह पांचवें सेमेस्टर में था। उसके परिजनों को सूचना दी गई है। फिलहाल पुलिस ने शव को मोर्चुरी में सुरक्षित रखा दिया।

Two IIT Students Drown into River in Kanpur