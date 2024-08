कानपुर: सीसामऊ सपा विधायक ने मुख्यमंत्री के कानपुर आगमन पर झुनझुना बजाया, कड़ी प्रतिक्रिया दी

Sisamau SP MLA played a rattle on the Chief Minister arrival in Kanpur कानपुर में मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए सपा विधायक अमिताभ बाजपेई को प्रशासन ने घर में ही बंद कर दिया। घर से ही उन्होंने अपना एक वीडियो वायरल किया है। जिसमें झुनझुना बजाते दिखाई पड़ रहे हैं।

कानपुर•Aug 29, 2024 / 08:39 pm• Narendra Awasthi

Sisamau SP MLA played a rattle on the Chief Minister arrival in Kanpur उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कानपुर के दौरे पर है। सपा विधायक अमिताभ बाजपेई को घर में ही नजर बंद कर दिया गया है। इसके बाद उन्होंने घर से ही एक वीडियो वायरल किया है। जिसमें उन्होंने कहा है कि अपने समर्थकों के साथ झुनझुना बजाकर अनोखे ढंग से सरकार का विरोध किया है। वायरल वीडियो में उन्होंने बताया कि सीसामऊ विधानसभा में 15 वार्ड है। लेकिन विकास कार्यों की घोषणा केवल 9 वार्डो के लिए की गई है। यह जनता के साथ धोखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज विभिन्न योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए कानपुर पहुंचे थे। इस मौके पर उन्होंने लाभार्थियों को लाभान्वित भी किया है।

अमिताभ बाजपेई ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीसामऊ विधानसभा की जनता को विकास कार्यों का झुनझुना पकड़ने का काम कर रहे हैं। सीसामऊ विधानसभा में 15 वार्ड है। लेकिन नौ वार्डों के विकास कार्य की घोषणा की गई है। जबकि पूरे शहर के विकास कार्यों की घोषणा होनी चाहिए थी। स्वास्थ्य सेवा, सड़क, बिजली, पानी, प्रदूषण, सीवर, ड्रेनेज सभी व्यवस्था बुरी हालत में है। उन्होंने आरोप लगाया कि केवल सीसामऊ उपचुनाव को ध्यान में रखकर नौ वार्डों पर फोकस है। 15 में से 6 वार्डो का विकास नहीं Sisamau SP MLA played a rattle on the Chief Minister arrival in Kanpur उन्होंने झुनझुना के संबंध में भी जानकारी दी। बोल आज जो घोषणाएं हो रही है। वह केवल उपचुनाव को लेकर है। इनका लाभ चुनाव के पहले नहीं मिलेगा। 7 साल से मुख्यमंत्री और करीब पौने दो साल से चुनाव की तैयारी में लगे हैं। अब तक काम हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नगर की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन देना चाहते थे‌। लेकिन उन्हें घर से नहीं निकलने दिया गया। केवल 9 वार्डों में विकास हो रहा है। 6 वार्डो धार्मिक और जातीय आधार पर अछूते हैं। वीडियो में अमिताभ बाजपेई अपने समर्थकों के साथ हाथ में झुनझुना भी पकड़े हैं।