फालता पुनर्मतदान: ढहा डायमंड हार्बर मॉडल, भाजपा की ऐतिहासिक जीत

आखिरकार डायमंड हार्बर मॉडल भी रविवार को ढह गया। भाजपा ने पश्चिम बंगाल के फालता विधानसभा क्षेत्र में पुनर्मतदान के बाद रविवार को ऐतिहासिक जीत दर्ज की। भाजपा उम्मीदवार देबांग्शु पांडा ने अपने निकटतम माकपा प्रतिद्वंद्वी शम्भू नाथ कुर्मी को 1.09 लाख से अधिक वोट मात दी। निर्वाचन आयोग के अधिकारी ने कहा कि देबांग्शु पांडा को कुल 1,49,666 वोट मिले, जबकि शम्भू नाथ को 40,645 वोट से संतोष करना पड़ा। पुनर्मतदान से ठीक 48 घंटे पहले मैदान छोड़ने वाले तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान को महज 7783 वोट मिले। कांग्रेस के अब्दुर रज्जाक मोल्ला 10084 वोट प्राप्त कर तीसरे स्थान पर रहे। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान ने पुनर्मतदान से दो दिन पहले चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा की थी और इसे अपना निजी फैसला बताया था। फालता में भाजपा की यह जीत इसलिए भी खास है क्योंकि तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने यहां जीत को लेकर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को चुनौती दी थी। उन्होंने खुलेआम दावा किया कि उनके डायमंड हार्बर मॉडल में कोई सेंध नहीं लगा सकता है। दरअसल, फालता क्षेत्र उनके डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र के तहत आता है। पिछली बार अभिषेक बनर्जी ने डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र से भारी मतों से जीत दर्ज की थी।