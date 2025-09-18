Patrika LogoSwitch to English

कोटा

Kota Mandi Bhav : गेहूं 20, सरसों 50 रुपए तेज, चना 50 रुपए मंदा

लहसुन लगभग 14000 कट्टे की आवक रही। भाव 1500 से 7000 रहे।

कोटा

Shailendra Tiwari

Sep 18, 2025

भामाशाहमंडी में बुधवार को विभिन्न कृषि जिंसों की आवक लगभग 35000 कट्टे की रही। गेहूं 20, सरसों 50 रुपए तेज, चना 50 रुपए मंदा रहा। लहसुन लगभग 14000 कट्टे की आवक रही। भाव 1500 से 7000 रहे। बॉक्स पैकिंग 4000से 7000 रहा। किराना बाजार में सभी खाद़य तेलों में सि्थरता रही।

भाव : गेहूं 2525 से 2625, धान सुगन्धा 2200 से 2551, धान (1847) 2600 से 2800, धान (1509) 2200 से 2801, धान (1718) 3000 से 3350, धान पूसा 2700 से 3101, सोयाबीन 4000 से 4471, सरसों 6200 से 6850, अलसी 6800 से 7000, ज्वार शंकर 2200 से 2700, ज्वार सफेद 2800 से 4000, बाजरा 2000 से 2300, मक्का 2000 से 2200, जौ 2000 से 2300, तिल्ली 7000 से 9100, मैथी 3800 से 4650, कलौंजी 16000 से 20000, धनिया नया सूखा बादामी 6000 से 7000, धनिया नया ईगल 6500 से 7200, मूंग 7000 से 7250, उड़द पुराना 4000 से 5500, उड़द नया 4000 से 5800, चना देशी 5200 से 5350, चना मौसमी 5000 से 5350, चना पेप्सी 4800 से 5400 प्रति क्विंटल रहे।

खाद्य तेल भाव : (15 किलो प्रति टिन) सोया रिफाइंड फॉर्च्यून 2270, चंबल 2245, सदाबहार 2160, लोकल रिफाइंड 2020, दीप ज्योति 2180, सरसों स्वास्तिक 2750, अलसी 2390 रुपए प्रति टिन।

मूंगफली : ट्रक 2790, कोटा स्वास्तिक 2340, सोना सिक्का 2610, कटारिया गोल्ड 2350 रुपए प्रति टिन।

वनस्पति घी : स्कूटर 1890, अशोका 1890 रुपए प्रतिटिन।

चीनी : 4320 से 4360 क्विंटल।

देसी घी : मिल्क फूड 9190, कोटा फ्रेश 9000, पारस 9150, नोवा 9100, अमूल 9350, सरस 9460, मधुसूदन 9580 रुपए प्रतिटिन।

चावल व दाल : बासमती चावल 7000-8500, मूंग दाल 8500-9000, मूंग मोगर 9500-10000, उड़द दाल 8000-9000, तुअर दाल 7500-10300 क्विंटल रहा।

कोटा सर्राफा: सोना व चांदी में गिरावट

सर्राफा बाजार में बुधवार को चांदी के भाव 2900 रुपए की गिरावट के साथ 129800 प्रति किलो रहे। सोने के भावों में 900 रुपए की गिरावट रही। सोना कैडबरी के भाव 113400 तथा शुद्ध सोना 114000 रुपए प्रति दस ग्राम रहे।

गोल्ड कैरेट भाव

गोल्ड (24 k) (99.5): 113700

गोल्ड (22 k) : 105278

गोल्ड (20 k) :98870

गोल्ड (18 k) : 90960

गोल्ड (14 k) : 80070

(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)

Published on:

18 Sept 2025 12:54 am

Kota Mandi Bhav : गेहूं 20, सरसों 50 रुपए तेज, चना 50 रुपए मंदा

