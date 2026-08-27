जोडों…. ईद मिलादुन्नबी

भण्डेड़ा. क्षेत्र के बांसी कस्बे में बुधवार को जश्न ए ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर सदर हाजी पीर मोहम्मद के सानिध्य में मुस्लिम समाजबंधु नुरानी जामा मस्जिद पर पहुंचे। जहां से जुलूस के रूप में दो पंक्तियों में रवाना हुए है,जो सदर बाजार में होते हुए बूंदी रोड पर पहुंचे। जहां से बस स्टैण्ड तिराहे होते हुए नैनवां रोड़ पर हजरत गुलाब सैय्यद साहब की दरगाह पर पहुंचे है। जगह-जगह पर जुलूस का इस्तकबाल किया गया। इस दौरान हाजी रईस मोहम्मद, अजमुद्दीन, अमजद खान, जलालुद्दीन, जाकिर अगवान सहित अन्य मुस्लिम समाजबंधु मौजूद रहे है।