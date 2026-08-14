Kota Mandi Bhav : सोयाबीन मंदा, शक्कर में उछाल

भामाशाह कृषि उपज मंडी में शुक्रवार को सभी जिन्सों की आवक करीब 12 हजार कट्टे रही। सोयाबीन के भाव 100 रुपए मंदे रहे। लहसुन की आवक करीब 9 हजार कट्टे रही और भाव 5000 से 20500 रुपए प्रति क्विंटल रहे। किराना बाजार में खाद्य तेलों के भाव स्थिर रहे। शक्कर के भाव में तीन दिन में 300 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी आई।