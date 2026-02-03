राजस्थान में इंस्पेक्टर भर्ती के लिए यह करना है जरूरी, असत्य सूचना से आवेदन पर होंगे डिबार

आयोग द्वारा कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग में निरीक्षक (कारखाना एवं बॉयलर्स) के 12 पदों और निरीक्षक (रसायन) के 1 पद के लिए विज्ञापन संख्या 12/2025-26 जारी किया गया था। इसके लिए 14 दिसंबर 2025 से 12 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। प्राप्त आवेदनों की रैंडम और सैंपल जांच की, तो सामने आया कि कई ऐसे अभ्यर्थियों ने भी आवेदन कर दिया है जिनके पास अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता या आवश्यक अनुभव नहीं है। इस संबंध में कतिपय अभ्यर्थियों की सूची एवं विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। निरीक्षक (कारखाना एवं बॉयलर्स): मैकेनिकल, प्रोडक्शन, पावर प्लांट या मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में डिग्री के साथ बॉयलर्स के डिजाइन, निर्माण, संचालन या निरीक्षण में 2 वर्ष का तकनीकी अनुभव अनिवार्य है।