सांगोद. उपखंड क्षेत्र में काला धुआं छोड़ने वाले वाहनों की संख्या ज्यादा तो नहीं है, लेकिन उनसे पर्यावरण जरूर प्रदू​षित हो रहा है। ये काला धुआं जहर के समान है। इससे पेड़-पौधों पर तो सीधा असर पड़ता ही है। मगर मानवीय जीवन पर भी धीर-धीरे असर डालता है। सांस लेते और छोड़ते समय इस काले धुआं का कहीं न कहीं थोड़ा असर लोगों की सेहत पर भी पड़ रहा है। जिसके चलते लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने की बीमारियां बढ़ने लगी है। हैरत वाली बात तो यह है कि क्षेत्र में धुएं पर अंकुश लगाने के लिए सरकारी स्तर से जांच की कोई व्यवस्था नहीं है। सांगोद के शहरी क्षेत्र में ही नहीं बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी धुआं छोड़ते हुए सडक़ों पर दौड़ते वाहन नजर आना आम बात सी हो गई है।