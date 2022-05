सावधान आपकी कार लॉक होने के बाद भी चीनी स्कैनर से एसे हो सकती है चोरी, बरतें सावधानी

Car News: क्या आपको पता है कि आपकी कार लॉक होने के बाद भी आसानी से चोरी हो सकती है? ऐसे चाइचीज स्कैनर उपलब्ध हो रहे कि सेकेंड्स में गाड़ी अनलॉक हो जाएगी।

देशभर में सक्रिय वाहन चोर अब महंगे वाहन चोरी करने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ओबीडी स्कैनर का प्रयोग कर रहे हैं। ये स्कैनर चीनी ई-कॉमर्स वेबसाइट अलीबाबा डॉट कॉम से मंगाए जा रहे है। दिल्ली पुलिस की विभिन्न यूनिट ने इन्हें हाल के दिनों में बरामद भी किया है। हाल ही में पुलिस फैजल एंड गिरोह से दर्जनों ऐसे ही हैकर बरामद हुए हैं।

After Car lock can be stolen from Chinese scanner in India