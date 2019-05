मायावती के बाद अखिलेश ने ममता के समर्थन में दिया बड़ा बयान, कहा- ... तो बीजेपी को छुपने के लिए कहीं...

लखनऊ. आखिरी चरण के चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में गर्माई राजनीति ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। अमित शाह के रोड शो के दौरान हुई हिंसा के बाद आरोप-प्रत्यारोप का दौरान जारी है। जहां भाजपा इसके लिए पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहरा रही है तो वहीं खुद ममता व अन्य विपक्षी दल भाजपा पर ही सुनियोजित तरीके से हिंसा कराने का आरोप मढ़ रहे हैं। वहीं मामले में ममता बनर्जी को चौतरफा समर्थन मिल रहा है। जिनमें यूपी से बसपा सुप्रीमो मायावती व सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव शामिल हैं। अखिलेश यादव ने अपने ताजा बयान में बंगाल की जनता से ममता का समर्थन करने की अपील भी की है। और भाजपा पर निशाना साधा है।

भाजपा वाले बंगाल भागकर आखिरी प्रयास कर रहे हैं- अखिलेश

सपा अध्यक्ष ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करते हुए भाजपा पर निशाना साधा और लिखा कि बीजेपी उत्तर प्रदेश हार चुकी है इसलिए ये लोग बंगाल भागकर आखिरी प्रयास कर रहे हैं। मैं बंगाल के लोगों से अपील कर रहा हूँ कि आप लोग ममता जी का समर्थन करें। ताकि 23 मई को जब परिणाम आयें तो बीजेपी को छुपने के लिए कहीं जगह न मिले।

The BJP has lost Uttar Pradesh and so now they have run to Bengal to make a last ditch effort.



I appeal to the people of Bengal to support @MamataOfficial ji and ensure that the BJP has nowhere to go on the 23rd of May