आजम खान की रिहाई पर अखिलेश यादव का बयान, ‘सपा सरकार बनने पर फर्जी केस वापस लेंगे’

अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा, 'जिस तरह से मुख्यमंत्री ने खुद पर और डिप्टी सीएम के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लिए हैं, उसी तरह सपा सरकार बनने पर आजम खान के खिलाफ सभी फर्जी केस को वापस लेने का काम किया जाएगा। आजम खान को झूठे केस में फंसाया गया था। आज उनकी रिहाई हुई है, यह हम सभी के लिए खुशी का दिन है।'