मुफ्त राशन के साथ बैग भी देगी योगी सरकार, सूचना विभाग करेगा बैग की आपूर्ति

Bags will be distributed along with free ration at ration shops- उत्तर प्रदेश सरकार, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को राशन ले जाने के साथ ही बैग देने की सुविधा शुरू करने जा रही है। यह बैग जिला पूर्ति अधिकारी व जिला सूचना अधिकारी के संयुक्त माध्यम से राशन की दुकानों पर वितरित किया जाएगा।