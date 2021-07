यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में बदलाव, 12वीं के छात्र नहीं पढ़ेंगे टैगोर-राधाकृष्णन की रचनाएं, 10वीं के सिलेबस में भी बदलाव

Changes in UP Board class 10th and 12th syllabus - यूपी बोर्ड (UP Board) के 10वीं और 12वीं के पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया है। 12वीं के छात्र इस सत्र में नोबल पुरस्कार विजेता साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर और पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एस. राधाकृष्णन की लिखी रचनाएं नहीं पढ़ेंगे।